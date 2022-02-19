Borsa beyefendisinin ardından ağlıyor

Borsa İstanbul 40 yıllık duayeni, beyefendi kişiliği ile tanınan Bahar Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bahar'ın ardından ağlıyor. Bahar, hastalığının ardından yaklaşık 1 aydır yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetti. Türkiye'nin en eski borsacılarından Adnan Bahar, bu akşam hayatını kaybetti. 40 yıla yakın süredir sermaye piyasalarının içinde olan Bahar, üniversitelerde Türk sermaye piyasalarını gençlere anlatmak için yürüttüğü çalışmalar ile biliniyordu.

Bahar'ın cenazesine Borsa İstanbul eksi başkanları Hüseyin Erkan (sol başta) ve Vedat Akgiray (soldan ikinci) da katıldı

MERKEZ BANKASI'NIN ORTAĞI

1960 doğumlu olan Bahar ilk ve orta öğretimini Eskişehir'de, liseyi İstanbul'da Fenerbahçe Lisesi'nde tamamladı. Ayrıca Almanya Hagen Üniversitesi İç Mimarlık bölümü ve Anadolu Üniversitesi İşletme mezunu. Bahar'ın ilginç bir özelliği de babasının aldığı hisseler sayesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 1.78 oranıyla ortağı olması. Bahar Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği'nin (TSPAKB) yönetim kurulu üyesiydi.

SANAYİ HİSSELERİNİN ÖNERİYORDU

Borsaya 1980'lerde babası ile birlikte borsa komisyoncusu olarak başlayan Bahar'ın ilk işlem yaptığı aracı kurum ise Bahar Ticaret oldu. Daha sonra bu kuruluşu Bahar Menkul Değerler olarak değiştirilmesinde öncü olan Adnan Bahar'ın kendisi de Bahar Menkul Değerler'in kurucu ortağı oldu.

İMKB 10 hisselerini ve risksiz hisselerden şaşmayan Bahar, orta ve uzun vade oyuncusu olduğunu söylüyordu. Ayrıca banka hisselerinden uzak duran Bahar, sanayi hisselerine yatırımı önerdiği biliniyordu. Bahar hayatını kaybedene kadar borsayla ilgileniyor ve bazı üniversitelerde ekonomi ile ilgili dersler veriyordu.

ÜNİVERSİTELERE ÖNEM VERİYORDU

Borsa Yatırımcıları Derneği Başkanı Ali Aydemir, Adnan Bahar ile ilgili şunları söyledi: "Adnan Bahar arkadaşımızı 1985 yılında ben Ereğli Demir Çelik Fabrikaları'nda ''ERDEMİR'' çalıştığım dönemde tanıdım. Kendisi nama yazılı ERDEMİR hissesi almıştı kendi adına tescil ettirmek için bana getirdi, daha sonra babası rahmetli Ahmet Bahar ile tanıştım, ilişkimiz hiç kesilmeden son zamanına kadar devam etti. Kendisi Üniversitelerde ders vermeyi gençlerin sermaye piyasalarının öğrenmesi gerektiğini bu konularda çalışma yapılmasını çok isteyen bir arkadaşımızdı.Borsa ile ilgili anılarını içeren bir arşivi olduğunu söylüyordu, bir kitap olarak çıkarmak istiyordu ama ömrü yetmedi. Tüm yakınlarına ve arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet ışıklar yoldaşı olsun."