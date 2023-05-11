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Adliye önündeki silahlı bıçaklı kavgada 20 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'da, husumetli iki aile arasında, duruşma sonrası çıkan, 1'i asker 5 kişinin yaralandığı kavgada, kameralardan tespit edilen 20 şüpheli gözaltına alındı

Giriş: 11.05.2023 - 11:58 | Güncelleme: ABONE OL
Adliye önündeki silahlı bıçaklı kavgaya 20 gözaltı
DHA

Diyarbakır'da, adliye önündeki kavgayla ilgili 20 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Bismil Adliyesi'nin önünde meydana geldi. Husumetli olan Tanrıkulu ve Babadan aileleri arasında, duruşma çıkışı başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Silah, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgayı ayırmaya çalışan asker ile 4 kişi yaralandı.

1'İ AĞIR 4 YARALI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Polis ekipleri tarafları güçlükle ayırırken, yaralılar sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Elinden yaralanan asker, tedavisinin ardından taburcu edildi, 1'i ağır 4 yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor.

KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİLER

Ekipler, ilçedeki Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) görüntülerinden tespit ettikleri 20 kişiyi gözaltına alırken, kavgada kullanıldığı değerlendirilen tabanca, bıçak ve sopalar da ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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