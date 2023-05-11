Adliye önündeki silahlı bıçaklı kavgaya 20 gözaltı

Olay, dün öğle saatlerinde, Bismil Adliyesi'nin önünde meydana geldi. Husumetli olan Tanrıkulu ve Babadan aileleri arasında, duruşma çıkışı başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Silah, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgayı ayırmaya çalışan asker ile 4 kişi yaralandı.

Ekipler, ilçedeki Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) görüntülerinden tespit ettikleri 20 kişiyi gözaltına alırken, kavgada kullanıldığı değerlendirilen tabanca, bıçak ve sopalar da ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.