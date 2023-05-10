Duruşma çıkışı aileler birbirine girdi: 1'i asker 5 yaralı

Silah, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgayı ayırmaya çalışan asker ile 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafları güçlükle ayırırken, 5 yaralı, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polis ekipleri, bazı kişileri ifadelerini almak üzere emniyete götürdü. Adliye önünde geniş güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.