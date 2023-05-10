Duruşma çıkışı aileler birbirine girdi: 1'i asker 5 yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde husumetli iki aile arasında duruşma sonrası silahlı, bıçaklı kavga çıktı.
Olay, öğle saatlerinde Bismil Adliyesi önünde meydana geldi. Husumetli Tanrıkulu ve Babadan aileleri arasında duruşma çıkışı başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
SİLAH, BIÇAK, TAŞ VE SOPALAR KULLANILDI
Silah, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgayı ayırmaya çalışan asker ile 4 kişi yaralandı.
YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafları güçlükle ayırırken, 5 yaralı, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
ADLİYE ÖNÜNDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Polis ekipleri, bazı kişileri ifadelerini almak üzere emniyete götürdü. Adliye önünde geniş güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.