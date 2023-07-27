Adli tatil ne zaman bitiyor? Adli tatilde hangi davalar görülür?
Adli tatil süreci her yıl olduğu gibi bu yıl da 20 Temmuz itibarıyla başladı. Adli tatil sürecinde bir dizi dava dışındaki adli işler askıya alınıyor. 43 günlük tatil döneminde adli tatilde nöbetçi olan heyetlerin isimleri Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği tarafından yayımlanacak. İşte 2023 adli tatil bitiş tarihi...
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Yeni adli yıl açılış tarihi gündemdeki yerini koruyor. Adli tatil boyunca adliye personelleri çalışmalarına ara veriyor. Adli tatil 20 Temmuz'da başlarken Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtay'da nöbetçi heyetler görev yapıyor. Adli tatil süreci boyunca idari yargı dışında dava açılabiliyor. İşte 2023 Adli tatil bitiş tarihi ve adli tatilde görüşülen işler....
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ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?
2023 yılı adli tatil 20 Temmuz günü itibarıyla başladı. Adli tatil süreci 31 Ağustos günü son bulacak ve yeni adli yıl başlamış olacak.
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ADLİ TATİLDE DAVA AÇILIR MI?
Adli tatilde hukuk davaları ile ceza davaları açılırken idari yargı ile alakalı davalar açılmayacak.
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ADLİ TATİLDE GÖRÜLEN İŞLER
Adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür:
a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.
b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.
c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.
ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.
d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.
e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.
f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.
g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.
ğ) Çekişmesiz yargı işleri.
h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.
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(2) Tarafların anlaşması hâlinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.
(3) Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır.
(4) Bu madde hükümleri, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır.