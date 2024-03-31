Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
Giriş: 31.03.2024 - 00:34 Güncelleme: 31.03.2024 - 00:34
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde M.Ö’nün kullandığı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolu Habibler köyü civarında şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 2 çocuk yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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