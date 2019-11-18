18 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Adıyaman'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Ebru Saya'ya motosiklet çarptı. Kazada, Saya ve motosiklet sürücüsü Hamza Kılınç yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. Gölbaşı Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Ebru Saya'ya, Hamza Kılınç'ın kullandığı plakasız motosiklet çarptı. Kazada, Ebru Saya ve devrilen motosikletin sürücüsü Hamza Kılınç yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.
KASTAMONU'DA KAMYONET TAKLA ATTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen kazada sürücü Ahmet Uysal (68) hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Tosya- Kastamonu yolu Özboyu Köyü mevkiinde meydana geldi. Ahmet Uysal yönetimindeki 37 KB 179 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atıp, devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Uysal’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyonetteki sürücünün eşi Satiye Uysal (64) ve gelini Sakine Uysal (43) ise yapılan ilk müdahalenin ardından Tosya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Uysal’ın cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle, Tosya-Kastamonu yolu bir süre ulaşıma kapandı. Kamyonetin çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
OTOMOBİL ÖNCE KALDIRIMA SONRA AĞACA ÇARPTI, 16 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ YARALANDI
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin önce kaldırıma ardından ağaca çarpması sonucu sürücü Neşet Kaymaz (16),ağır yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında, Hükümet Caddesi Siteler mevkiinde meydana geldi. Neşet Kaymaz, yönetimindeki 55 PN 316 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce kaldırıma ardından ağaca çarptı. Kazada, Neşet Kaymaz ağır yaralanırken, babasına ait otomobil de hurdaya döndü. Kaymaz, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kaymaz’ın, hayati tehlikesi nedeniyle Kastamonu Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Araç, çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı.
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