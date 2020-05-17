Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Esat Çayır (57) yönetimindeki 02 AAZ 645 plakalı otomobil, Akıncılar beldesi yolunun 37. kilometresinde devrildi.

Kazada, sürücü Esat ile babası Osman Çayır (88) olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan sürücünün eşi Üveyş Çayır ise sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.