Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Giriş: 03.03.2025 - 23:02 Güncelleme: 03.03.2025 - 23:02
N.K. idaresindeki otomobil, Çelik köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, otomobilde bulunan Baran Kaya (24) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü N.K. ile 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ