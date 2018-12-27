Adıyamanlılar Valilikten kar tatili açıklaması bekliyordu. O açıklama çok gecikmeden geldi. Adıyaman'ın bazı ilçelerinde okullar tatil edildi.

ADIYAMAN'IN BAZI İLÇELERİNDE OKULLAR TATİL

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar 1 gün (Cuma) tatil edildi. Yetkililer, Sincik ilçe merkezindeki tüm ilk ve orta dereceli okulların yanı sıra, Alancık, Pınarbaşı, Yarpuzlu, Serince, Balkaya, Sakız ilkokullarında okulların kar yağışı nedeniyle 1 gün tatil edildiğini duyurdu.

Adıyaman’ın Çelikhan ve Gerger’de ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Yetkililerden alınan bilgiye göre, Çelikhan ve Gerger Kaymakamlıkları tarafından okullar 1 gün (Perşembe) tatil edildi. Çelikhan ilçesinde tüm ilk ve orta dereceli okullar tatil edilirken, Gerger ilçesinde ise köy okullarının tamamının tatil edildiği öğrenildi.