Adıyaman'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 arkadaştan biri öldü, diğeri tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Yayıklı köyünde İshak Kılınç ile Abdullah Görgülü, gece üşüyünce evdeki mangalı yaktı. AA'nın haberine göre; uyuyan 2 arkadaştan haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, girdikleri evde karbonmonoksit gazından etkilenen 2 arkadaştan Görgülü'nün yaşamını yitirdiğini belirledi.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İshak Kılınç'ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.