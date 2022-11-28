Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa

Adıyaman'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 arkadaştan 1'i öldü

Adıyaman Besni'de evde yakılan mangal nedeniyle meydana gelen karbonmonoksit zehirlenmesinde 1 kişi öldü, diğer kişi tedavi altına alındı

Giriş: 28.11.2022 - 01:54 | Güncelleme: ABONE OL
Adıyaman'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 arkadaştan 1'i öldü
Adıyaman'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü
0:00 / 0:00
AA

Adıyaman'ın Besni ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 arkadaştan biri öldü, diğeri tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Yayıklı köyünde İshak Kılınç ile Abdullah Görgülü, gece üşüyünce evdeki mangalı yaktı. AA'nın haberine göre; uyuyan 2 arkadaştan haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, girdikleri evde karbonmonoksit gazından etkilenen 2 arkadaştan Görgülü'nün yaşamını yitirdiğini belirledi.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İshak Kılınç'ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kamerun'da toprak kayması: 11 ölü
Kamerun'da toprak kayması: 11 ölü
Yağ bidonlarında uyuşturucu ele geçirildi
Yağ bidonlarında uyuşturucu ele geçirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
Bebeği ile yürürken sokak ortasında öldürüldü
Bebeği ile yürürken sokak ortasında öldürüldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.