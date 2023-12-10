Adıyaman'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 ağır yaralı
Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı feci kazada 2'si kadın 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Hasan Kömür idaresindeki otomobil, Kahta-Siverek kara yolunun Kahta Çayı civarında Mahmut Orman'ın kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Hasan Kömür, eşi Fadile Kömür ve diğer araçta bulunan Gülizar Orman olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan Mahmut, Cemal ve Rukiye Orman ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.