AA

Yavuz Selim Mahallesi 634 No'lu Sokak'ta üç katlı binanın giriş katındaki Yusuf Semih Özdemir'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. AA'nın haberine göre; yangında evde bulunan Yusuf Semih Özdemir, Suna Özdemir ve 2,5 yaşındaki Muhammed Emin Özdemir ile binada bulunan itfaiye merdiveni ile aşağı indirilen ve hamile olduğu öğrenilen Göknur Özer dumandan etkilendi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kişilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Evde maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma yaptı. Bina sakinleri yangın kontrol altına alınıncaya kadar dışarıda bekledi.