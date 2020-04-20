İlçeye bağlı Yukarı Çöplü köyü Kuzevleri mezrasında arkadaşlarıyla ot toplamaya giden Kamber Turhan (62),yağmurun başlaması ile ağacın altına gizlendi.

Yıldırımın isabet ettiği Turhan, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AA'nın haberine göre; olay yeri incelemesinin ardından Turhan'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.