Adıyaman'da 59 eve karantina

Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya koydu.

Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 59 ev karantina altına alındı.

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