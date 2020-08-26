Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.

AA'nın haberine göre, bu kapsamda farklı mahallelerdeki 56 evde karantina uygulanmaya başlandı.

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