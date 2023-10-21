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        Haberler Gündem Adıyaman'da 3 aracın çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

        Adıyaman'da 3 aracın çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

        Adıyaman'da 3 aracın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 22:28 Güncelleme: 21.10.2023 - 22:28
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        Adıyaman'da kaza: Çok sayıda yaralı
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        Leyla Doğan idaresindeki otomobil, Serkan Solgun yönetimindeki hafif ticari araç ile Selahattin Yılmaz kontrolündeki 02 BJ 995 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman-Kahta karayolu 10'uncu kilometresinde çarpıştı.

        Kazada 3 sürücü ile araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

        YARALILARIN DURUMU İYİ

        112 Acil Sevis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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        #Adıyaman
        #Leyla Doğan
        #serkan solgun
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