Adıyaman'da 1700 yıllık su tüneli bulundu
Adıyaman'ın Besni ilçesinde Roma dönemine ait 1700 yıllık su tüneli bulundu
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Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Geçitli Köyü kırsalında tarihi bir yapı gören vatandaşlar, durumu Müze Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
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Ekiplerce bölgede yapılan çalışmaları inceleyen Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere, 150 metre uzunluğunda su tünelinin tespit edildiğini söyledi.
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Tünelin Roma döneminde inşa edildiğini ve yaklaşık 1700 yıllık olduğunu ifade eden Alkan, şöyle konuştu:
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"Geçitli Köyü'nün hemen güney kısmında bulunan Roma dönemine ait nekropol, yerleşim alanı ve geçitli höyükte yaptığımız inceleme sonucunda 150 uzunluğunda bir su tüneli tespit ettik.
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Burada yaptığımız incelemelerde hemen giriş kısmının alçak, orta kısımlara doğru yükselen bir su tünelini gördük. Tünel, günümüzden yaklaşık 1700 yıl öncesine ait."
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Alkan, tünelin, köyün diğer kısmındaki tarlara su verilmesi için dağın delinerek inşa edildiğini öngördüklerini belirterek, "Sofraz Çayı'nın yüksek seviyesindeki suların köyün diğer tarafında bulunan tarlalara ulaştırılması için bu tünelin yapıldığını keşfettik.
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Bu tünelin ne kadar muazzam bir görüntüye sahip olduğunu ve çok muhteşem bir işçilikle inşa edildiğini gördük" dedi.
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Turistleri buraya davet eden Alkan, "Burası Adıyaman için çok değerli bir su tüneli. Tüm yerli ve yabancı ziyaretçileri buraya bekliyoruz" şeklinde konuştu.
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Köy Muhtarı Abdullah Güllü ise tünele ilk kez girdiğini söyledi.
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Tünelde yaşadıklarını aktaran Muhtar Güllü, "Tünel Sofraz Çayı tarafından girip öbür taraftan çıkıyor. İlk girişte biraz dar, ilerledikçe yüksekliği 2 metreye ulaşan yerler var.
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Daha önce de olduğunu biliyorduk ama içine girmeye çekiniyorduk. Ekiplerle girip incelemek heyecan vericiydi" dedi.