Adını 70'inci Alay'dan alan 'Alay Kahvesi'yle zamanda yolculuk

Bizim orada bıraktığımız mallarımıza Rumlar yerleşti, biz de burada onların evlerine, bağ ve bahçelerine yerleştik. Böylece mübadele olmuş oldu. ‘Alay Kahvesi’ de Rumların kullanmış olduğu bir mekandı. Müslüman Türkler buraya yerleştirilince, 1922’den bugüne kadar kahve olarak işletilmiş oldu."