Adım adım sağlık: İşte yürüyüş hakkında daha önce duymamış olabileceğiniz 5 gerçek!

5. ZİHİN SAĞLIĞINA İYİ GELİR

Bazı insanların uzun ve yorucu bir günün ardından sık sık yürüyüşe çıkmasının bir nedeni var. Bunun nedeni, yürüyüşün sadece stres seviyelerini azaltmakla kalmayıp aynı zamanda ruh halini de iyileştirebilmesidir. Ayrıca yürüyüş esnasında öz değerlendirme yaparak kendinizi daha iyi kontrol etmeyi öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Health Line, Very Well Mind, Scandinavian Journal of Psychology