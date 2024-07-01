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        Haberler Yaşam Adım adım sağlık: İşte yürüyüş hakkında daha önce duymamış olabileceğiniz 5 gerçek!

        Adım adım sağlık: İşte yürüyüş hakkında daha önce duymamış olabileceğiniz 5 gerçek!

        Her gün yaptığımız en sıradan eylemlerden biri olan yürüyüş, aslında sandığımızdan çok daha fazlasını sunuyor. Basit gibi görünen bu fiziksel aktivite, sağlık açısından sayısız fayda sağlıyor ve yaşam kalitemizi büyük ölçüde artırabiliyor. Peki, her gün yapılan bu basit eylem bize neler kazandırıyor? İşte, yürüyüş yapmaya dair sizi şaşırtabilecek 5 gerçek!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2024 - 12:01 Güncelleme: 02.07.2024 - 00:29
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        • 1

          Yürümek, en basit ve en erişilebilir egzersizlerden biri olarak bilinir. Bununla birlikte, bu temel fiziksel aktivitenin sağlığımız üzerindeki etkileri hakkında bilmediğimiz pek çok şaşırtıcı gerçek var. Yürüyüş sadece kilo vermeye yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda zihinsel sağlığı iyileştirebilir, yaşam süresini uzatabilir ve hatta yaratıcılığı artırabilir. İşte, yürümek hakkında duymadığınız diğer şaşırtıcı gerçekler...

        • 2

          1. HER GÜN 4 BİN ADIM YETERLİDİR

          Doktorlar günde 6 bin ila 10 bin adım atılmasını önerse de, yapılan son araştırmalar günde sadece 4 bin adım atarak bile sağlıklı olabileceğinizi gösteriyor. Ancak bu, daha azına razı olmanız gerektiği anlamına gelmiyor; günlük adımlarınızı artırmak sağlığınıza daha fazla fayda sağlayabilir.

        • 3

          2. YÜRÜYÜŞ ŞEKLİ PARMAK İZİ KADAR EŞSİZDİR

          Bir kişinin yürüyüş şekli; kilo, duruş ve hız gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Bununla birlikte, yaşanılan yaralanmalar yürüyüşünüzü de etkileyebilir ve anormal yürüyüş olarak adlandırılan duruma neden olabilir. Bazı örnekler antaljik yürüyüş ve paytak yürüyüştür.

        • 4

          3. YÜRÜRKEN KOL SALLAMAK DAHA AZ ENERJİ HARCAMAYI SAĞLAR

          Yürürken kollarımızı sallamak rahat bir eylem olduğundan çoğu insan bu şekilde yürür. Bununla birlikte bu davranışın enerji tasarrufu yapmamıza yardımcı olduğu da ortaya çıktı.

        • 5

          ABD ve Hollanda'daki üniversitelerdeki araştırmacılar, insanların yürürken kollarını sallamadıklarında yüzde 12 daha fazla enerji harcadıklarını keşfetti. Ancak daha da ilginci, kollarımızı bacaklarımızla senkronize bir şekilde salladığımızda da yüzde 26 oranında daha fazla enerji kullandığımızı buldular. Yani, yürürken kolları sallamanın hem enerji tasarrufu sağladığı hem de belirli şekillerde sallamanın daha fazla enerji harcattığı ortaya çıktı.

        • 6

          4. SİNGAPUR EN HIZLI YÜRÜYÜŞÇÜLERE SAHİP

          Hızlı tempolu toplumlara sahip ülkeler, gün içerisinde yavaş tempoda gezinmek için yeterli zamanlara sahip değildir. Bu yoğun ülkelerin bazı örnekleri Danimarka, Çin ve İspanya'dır.

        • 7

          Ancak 2007'deki Pace of Life Project'in araştırması Singapur'un en çok öne çıktığını buldu. Çalışma, 35 şehirde 19 metre mesafeyi yürümek için gereken süreyi ölçtü ve Singapurluların 10.55 saniye ile en hızlı olduklarını buldu.

        • 8

          5. ZİHİN SAĞLIĞINA İYİ GELİR

          Bazı insanların uzun ve yorucu bir günün ardından sık sık yürüyüşe çıkmasının bir nedeni var. Bunun nedeni, yürüyüşün sadece stres seviyelerini azaltmakla kalmayıp aynı zamanda ruh halini de iyileştirebilmesidir. Ayrıca yürüyüş esnasında öz değerlendirme yaparak kendinizi daha iyi kontrol etmeyi öğrenebilirsiniz.

          Kaynak: Health Line, Very Well Mind, Scandinavian Journal of Psychology

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