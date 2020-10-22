Instagram dondurma nasıl yapılır?

1 milyarın üzerinde kullanıcaya sahip fotoğraf ve video paylaşma uygulaması Instagram'da binlerce kullanıcı hesapla ilgili birçok işlemin nasıl yapıldığı merak ediliyor. Bu merak edilen işlemlerin en başında da 'instagram dondurma' ya da diğer bir adıyla 'instagram geçici kapatma' geliyor. Kullanıcıların Instagram hesaplarını kalıcı olarak kapatmak ya da geçici dondurmak şeklinde iki seçenekleri var. Bunlar arasında en çok tercih edilen ise instagram dondurma oluyor. Bu makalemizde sizlere bu durumu netleştirmek adına 'Instagram hesabı nasıl dondurulur?', 'Instagram hesabı geçici olarak nasıl kapatılır ya da silinir?' sorularının yanıtlarını detaylı olarak anlatmaya çalışacağız.

Konumuza girmeden önce ilk hatırlatmamız gereken işlem Instagram hesabı geçici kapatma, dondurma işlemleri mobil uygulama üzerinden yapılamıyor. Eğer hesabınızı dondurma istiyorsanız masaüstü internet tarayıcısından https://www.instagram.com adresine giriş yapmalısınız. Bir diğer alternatifin de mobil cihaz tarayıcısından instagram'a giriş yaparak bu işlemi yapmak olduğunu belirtelim.

Gelin hep beraber adım adım instagram dondurma, geçici hesap kapatma işlemlerini yapalım. Haydi başlayalım...

INSTAGRAM DONDURMA (1. ADIM)

Instagram dondurma işlemi için ilk adım olarak masaüstü internet sağlayacımızdan https://www.instagram.com adresini açıyoruz. Daha sonra karşımıza çıkan kullanıcı girişi panelinden kullanıcı adı ve şifremizi girerek hesaba giriş yapıyoruz.

NOT: Uygulama üzerinden Instagram dondurma işlemi yapılamamaktadır. Bu işlemi tercihen masaüstü bir cihazdan olmak üzere dilerseniz mobil tarayıcınızdan yapın. Mobilden yapacak olursanız mobil tarayıcınızdan siteye eriştikten sonra 'Masaüstü Versiyonu Getir' demeniz gerekmektedir.

INSTAGRAM DONDURMA (2. ADIM)

Instagram hesap dondurma işlemimizin ikinci adımında ise karşımıza profil sayfamız çıkıyor. Profil sayfamızın sağ üst köşesinde Profili Düzenle seçeneğine tıklayarak ilerliyoruz.

INSTAGRAM DONDURMA (3. ADIM)

Üçüncü adıma geldiğimizde ise Profil Düzenle sayfamızın en altında bulunan Hesabımı Geçici Olarak Kapat seçeneğine tıklayarak hesabımızı dondurma işlemine devam ediyoruz.

INSTAGRAM DONDURMA (4. ADIM)

İnstagram dondurma işleminde son adım olan 4. adımda ise Hesabını Neden Kapatıyorsun? sorusunu yanıtlıyoruz. Karşınıza seçenekler çıkacak; istediğiniz seçeneği seçebilir ya da 'Diğer' yazan seçeneği tıklayıp geçebilirsiniz. Ve son işlem olarak Devam Etmek İçin Lütfen Şifreni Tekrar Gir bölümündeki alana şifremizi yazarak en altta bulunan Hesabı Geçici Olarak Kapat seçeneğine tıklıyoruz. Artık Instagram hesabınız donduruldu. Diğer adıya hesabınız geçici olarak kapatıldı.

Peki bundan sonra ne olacak? Instagram hesabınızı tekrar kullanıma açmak isteyebilirsiniz. Çünkü hesabınız kalıcı olarak silinmedi. Geçici olarak kapatıldı. Hesabınızı tekrar aktifleştirmek için ister mobil cihazınızdan ister masaüstü internet sağlayacılarından https://www.instagram.com adresine giriş yaparak aktifleştirebilirsiniz.

INSTAGRAM’DA KALICI OLARAK HESAP KAPATMA İŞLEMİ

Instagram’da hesabınızı kalıcı olarak silmek, kapatmak istiyorsanız bu da mümkün.

Hesabınızı kalıcı olarak silmek için:

- Hesabını Sil sayfasına gidin. Instagram internet sitesine giriş yapmadıysanız, öncelikle giriş yapmanız istenir. Hesabınızı Instagram uygulamasının içinden silemezsiniz.

- Hesabını neden siliyorsun? sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin. Hesabınızı kalıcı olarak silme seçeneği, sadece menüden bir neden seçtiğinizde görünür.

- Hesabımı kalıcı olarak sil'e tıklayın veya dokunun.

- Farklı bir hesabı silmek istiyorsanız, Hesabını Sil sayfasının sağ üst köşesindeki kullanıcı adına tıklayın, kullanıcı adının yanındaki simgesine dokunun/tıklayın ve Çıkış Yap'ı seçin. Silmek istediğiniz hesapla tekrar giriş yapın ve yukarıdaki talimatları izleyin.

Daha detaylı anlatım için instagram hesap silme makalemizdeki hesap kapatma adımlarını takip edebilirsiniz.

NOT: Hesabınızı sildikten sonra aynı kullanıcı adıyla tekrar kaydolamazsınız veya o kullanıcı adını başka bir hesaba ekleyemezsiniz. Silinen hesapları yeniden etkinleştirmemiz mümkün değildir.