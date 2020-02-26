26 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fenerbahçe'den Rusya'nın Soçi takımına giden Adil Rami, kulübün Instagram sayfasında bir röportaj gerçekleştirdi.Fransız futbolcu Fenerbahçe'den ayrılma sebebinin para olmadığını ve sadece oynamak istediği için ayrıldığını söyleyerek oynamadan para alma fikrinin kendisine yanlış geldiği için sözleşmesini fesh ettiğini söyledi.
Rami'nin açıklamaları şu şekilde:
"Fenerbahçe'den ayrılmayı kafama koyduktan sonra birkaç seçeneğim oldu. İlki Türkiye'de kalıp Fenerbahçe için oynamaktı. Fenerbahçe büyük bir kulüp ama kendimi orada garip hissettim. Bu seçeneği çabuk reddettim. Üç ay boyunca daha orada kalacaktım ve ben para almaya devam edecektim. Bu bana uygun bir şey değil"
"Benim asıl tutkum futbol oynamak. Parayı asla önemsemedim. Harika bir kariyerim ve ispat edeceğim hiç bir şeyim yok. Ben meydan okumayı seviyorum."
"Rusya'da gidebileceğim bir kulüp daha vardı ama menajerim bana şöyle söyledi, 'Bak, Soçi yeni bir kulüp. Orası gerçekten hoşuna gidecek. Orayı beğeneceksin ve farklı bir mentaliteleri olduğunu göreceksin. İnan bana orada yapacaksın, mutlu olacaksın.' beni bu şekilde ikna etti."
"Rusya'da transferin son gününde kararımı verdim. Evdeydim ve Rusya'da bir menajerle konuşuyordum. Geçmişimi umursamadığımı, sadece oynamak istediğimi söylüyordum. Bana buradan bahsetti. Transfer döneminin kapanacağını ve Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağımı sordu. Oynamak istediğimi söyledim ve hemen bir çanta hazırladım, pasaportumu aldım, vize almak için konsolosluğa gittim. İçimde bunun kaderim olduğunu hissettim."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!