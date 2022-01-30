Adem Büyük antrenmanda sakatlandı

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, futbolcu Adem Büyük'ün antrenmanda sakatlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Kaptanımız Adem Büyük'ün yapılan detaylı muayene ve tetkikleri sonucunda sağ arka adalesinde yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.