SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

Adele'in bu açıklamaları sosyal medyada çok konuşuldu. Bir kullanıcı, "Adele, Londra'da bir ev alamaz mı? Hepimiz mahvolduk..." derken, bir diğeri ise, "Los Angeles’ta toplam 30 milyon dolar değerinde üç evi var ama Londra'da gayrimenkul almaya gücü yetmez mi?" paylaşımında bulundu.