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Adele: Londra'dan asla ev alamam, çok pahalı! - Magazin haberleri

Adele: Londra'dan asla ev alamam, çok pahalı!

Adele, çok pahalı olduğu için Londra'dan ev alamadığını, onun yerine Los Angeles'a taşındığını açıkladı. En çok kazanan kadın şarkıcılar arasında yer alan Adele'in sözleri sosyal medyada gündem oldu

13.10.2021 - 11:46 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Son albümünde elde ettiği başarı sayesinde 2015 yılında günde 84 bin sterlin kazanan ve İngiltere'nin gelmiş geçmiş en zengin kadın şarkıcısı unvanının sahibi olan Adele (33), şaşırtıcı bir açıklamada bulundu. British Vogue Dergisi'ne konuşan Adele, bütçesinin Londra'dan ev almaya yetmediğini ifade etti.

  • "LONDRA'DA YAŞAMAYI KARŞILAYAMAM"

    Hakkında bilinmeyenlerini anlatan Adele, gayrimenkule 30 milyon doların üzerinde yatırım yaptığını ancak Londra'da yaşamayı tam olarak karşılayamadığını söyledi. Son 5 yılda 3 mülk satın alan ünlü yıldız, "Los Angeles'ta sahip olduğum türden bir evi Londra'da asla karşılayamam." diye konuştu.

  • Şimdiye kadar 15 Grammy ödülü kazanan Adele, Londra'da yaşarken zamanının çoğunu arabada ya da bir binanın içinde geçirdiğini söyledi. Şarkıcı, temiz havası olan ve gökyüzünü görebileceği bir yerde olmak istediğini sözlerine ekledi.

  • SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

    Adele'in bu açıklamaları sosyal medyada çok konuşuldu. Bir kullanıcı, "Adele, Londra'da bir ev alamaz mı? Hepimiz mahvolduk..." derken, bir diğeri ise, "Los Angeles’ta toplam 30 milyon dolar değerinde üç evi var ama Londra'da gayrimenkul almaya gücü yetmez mi?" paylaşımında bulundu.

  • DEĞİŞİMİYLE ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

    Öte yandan son dönemde değişimiyle adından söz ettiren ünlü şarkıcı, Konecki ile ayrılmaya karar verdikten sonra hızla kilo kaybetmişti.

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