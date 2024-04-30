Adele basketbol maçında
Ünlü şarkıcı Adele, geçen yıl gizlice evlendiği ortaya çıkan eşi Rich Paul ile NBA maçında görüntülendi
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Adele, hafta sonu Los Angeles'ta oynanan Denver Nuggets ile Los Angeles Lakers'ın basketbol maçını seyrederken görüntülendi.
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35 yaşındaki şarkıcı, maçta spor menajeri sevgilisi Rich Paul ile birlikteydi. Lakers'ın Nuggets'ı 119 - 108 mağlup ettiği maçı ön sıradan takip eden Adele, bir ara maçı, patlamış mısır yiyerek takip etti.
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Adele'in ABD'li sevgilisi Rich Paul'ün sahibi olduğu şirket, Denver'dan Kentaious Caldwell - Pope ve Aaron Gordon ile Los Angeles'tan LeBron James ve Anthony Davis dahil olmak üzere hem Nuggets hem de Lakers'taki birçok oyuncuyu temsil ediyor.
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Rich Paul ile birlikteliğini 2021 yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilan eden Adele; "Hiç böyle âşık olmamıştım. Ona deliler gibi aşığım" demişti. Önceki evliliğinden bir çocuğu olan İngiliz şarkıcı; "Kesinlikle daha çok çocuk istiyorum" ifadesini kullanmıştı.
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2018'de Simon Konecki ile evlenen Adele, 2021'de boşanmıştı. Ünlü şarkıcının Rich Paul ile geçen yıl gizlice evlendiği ortaya çıkmıştı.