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Temel Karamollaoğlu: Adayla ilgili açıklama 30 Ocak'ta olmayacak

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Şu ana kadar yaptığımız geçen toplantıdaki görüşmelerimizde 30 Ocak'ta sadece iktidara gelindiğinde politikalar görüşülecek. Onlar deklare edilecek. Yani adayla ilgili açıklama 30 Ocak'ta olmayacak ama önümüzde yapacağımız toplantıda böyle bir karar alınırsa o farklı. O zaman olabilir" dedi

Giriş: 23.01.2023 - 14:55 | Güncelleme: ABONE OL
Temel Karamollaoğlu: Adayla ilgili açıklama 30 Ocak'ta olmayacak! - Güncel haberler
"Adayla ilgili açıklama 30 Ocak'ta olmayacak"
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DHA

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde Şuurlu Öğretmenler Derneğinin (ÖĞ-DER) düzenlediği toplantıya katıldı.

DHA'nın haberine göre basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu, cumhurbaşkanı adayının belirlenmesiyle ilgili bir soruya, "Şu ana kadar yaptığımız geçen toplantıdaki görüşmelerimizde 30 Ocak'ta sadece iktidara gelindiğinde politikalar görüşülecek. Onlar deklare edilecek. Yani adayla ilgili açıklama 30 Ocak'ta olmayacak ama önümüzde yapacağımız toplantıda böyle bir karar alınırsa o farklı. O zaman olabilir" yanıtını verdi.

"SEÇİLEBİLİR OLMA İHTİMALİ YÜKSEK OLACAK"

Karamollaoğlu, 'Saadet Partisinin aday kriteri nelerdir?' sorusuna ise, "Bizim için söylediğimiz bugüne kadar yapılan çalışmalarda ortaya konulan politikalara uyum sağlaması gerekecek. Tabii herkes aynı şeyi söylüyor. Seçilebilir olma ihtimali yüksek olacak" cevabını verdi.

'HDP ile ilgili bir görüşme oldu mu?' sorusuna ise Karamollaoğlu, "Bizim gündemimizde hiçbir zaman HDP ile ilgili bir görüşme olmadı" yanıtını verdi.

Temel Karamollaoğlu, 'İlk turda sonucun çıkmasını bekliyor musunuz?' sorusu üzerine de "Aslında bekliyoruz. Anketlerde öyle bir ihtimal güçlü olarak gözüküyor. Ama yüzde 100 bir şey söylemek mümkün değil" ifadelerini kullandı.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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