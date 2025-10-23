Habertürk
        Adapazarı nerede? Adapazarı hangi bölgede, komşu illeri neler?

        Marmara Bölgesi'nin verimli ovalarında yer alan Adapazarı, doğayla iç içe konumu ve sanayideki gelişimiyle dikkat çeken şehirlerden biri. Sakarya Nehri çevresinde şekillenen bu kent, hem tarımsal üretimi hem de sanayi potansiyeliyle Türkiye'nin dinamik şehirlerinden biri olarak öne çıkıyor. Yeşil doğası, tarihi köprüleri ve çevresindeki yaylalarıyla Adapazarı, hafta sonu kaçamaklarının da gözde rotalarından biri haline geldi. Sizler için hazırladığımız yazımızda ise Adapazarı nerede? Adapazarı hangi bölgede, komşu illeri neler? sorularının yanıtlarını derledik.

        Giriş: 23.10.2025 - 12:34 Güncelleme: 23.10.2025 - 12:34
        Adapazarı nerede?
        ADAPAZARI NEREDE?

        Adapazarı, Marmara Bölgesi’nin doğusunda, Türkiye’nin en yeşil ve verimli alanlarından biri olan Sakarya Ovası üzerinde yer alır. Coğrafi olarak Karadeniz ile Marmara arasındaki geçiş kuşağında bulunduğu için hem nemli Karadeniz ikliminin hem de ılıman Marmara ikliminin etkilerini taşır. Bu özellik, bölgeye yıl boyu bereketli bir doğa kazandırır. Sakarya Nehri’nin kollarıyla beslenen toprakları, Adapazarı’nı tarım açısından son derece verimli kılar. Bu nedenle şehir, hem sanayi hem tarım alanında güçlü bir üretim merkezidir. Mısır, buğday, fındık, sebze ve meyve üretiminin yanı sıra Adapazarı, Türkiye’nin en büyük fındık işleme ve paketleme merkezlerinden biridir.

        ADAPAZARI HANGİ ŞEHİRDE?

        Adapazarı, Sakarya ilinin merkezi ve en kalabalık ilçesidir. Sakarya ilinin kalbi sayılan bu bölge, şehrin ekonomik, kültürel ve idari merkezini oluşturur. Yaklaşık 350 bin nüfusuyla, Marmara Bölgesi’nin gelişen kentlerinden biridir. Şehrin merkezi, hem modern binaları hem de geçmişi yansıtan yapılarıyla dikkat çeker. Uzunçarşı, Orhan Camii, Deprem Müzesi, Sakarya Müzesi ve Kent Park, Adapazarı’nın simge yerleri arasındadır. Kent Park, eski tren garının bulunduğu alanda inşa edilmiştir ve bugün şehir yaşamının nefes aldığı bir yeşil alan konumundadır.

        ADAPAZARI HANGİ ÜLKEDE?

        Adapazarı, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindedir ve Marmara Bölgesi’nin doğusundaki Sakarya iline bağlıdır. Ülkenin sanayi açısından stratejik bölgelerinden biri olan Adapazarı, İstanbul’a 150 kilometre uzaklıktadır. Coğrafi konumu itibarıyla Türkiye’nin kuzey-güney ve doğu-batı ulaşım hatlarının kesiştiği bir kavşakta bulunur. Sanayi açısından Adapazarı, otomotiv ve gıda sektörleriyle öne çıkar. Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi büyük sanayi kuruluşlarının tesisleri burada yer alır. Bu yönüyle şehir, hem üretim hem istihdam açısından Marmara ekonomisinin önemli bir parçasıdır.

        ADAPAZARI’NA NASIL GİDİLİR?

        Adapazarı’na ulaşım oldukça kolaydır. İstanbul, Ankara ve Bursa gibi büyük şehirlerle güçlü kara, demir ve hava yolu bağlantılarına sahiptir. Kara yoluyla İstanbul’dan Adapazarı’na TEM Otoyolu üzerinden yaklaşık 1,5–2 saat içinde ulaşılabilir. Ankara yönünden gelenler için ise D-650 ve Anadolu Otoyolu güzergahı en uygun seçenektir. Trenle Adapazarı, Türkiye’nin en eski demiryolu hatlarından birine sahiptir. “Ada Treni” olarak bilinen Adapazarı–Pendik hattı, Marmaray bağlantısıyla İstanbul’un merkezine kadar uzanır. Havayoluyla ulaşım da mevcuttur. Şehre en yakın havaalanı Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’dır. Ulaşım karayoluyla yaklaşık 1,5 saat sürer.

        ADAPAZARI’NDA NELER YAPILIR?

        Adapazarı, doğal güzellikleriyle çevrili, sakin ama hareketli bir şehirdir. Şehir merkezinde Kent Park ve Sakarya Müzesi, şehir tarihine kısa bir yolculuk yapmak için ideal noktalardır. Orhan Camii ve Uzunçarşı, şehrin Osmanlı mirasını yansıtan yapılar arasındadır. Ayrıca Doğançay Şelalesi, Maden Deresi, Keremali Dağı ve Taraklı gibi çevre ilçeler de günübirlik geziler için idealdir. Taraklı, Osmanlı dönemi evleriyle “sakin şehir” unvanına sahiptir. Gastronomi açısından da Adapazarı kendine özgü lezzetleriyle öne çıkar. Islama köfte, Adapazarı böreği, fındıklı keşkek ve kabak tatlısı, yerel mutfağın vazgeçilmezleridir. Şehrin çevresinde yer alan köylerde, doğal ürünlerle hazırlanan kahvaltılar, bölgeye gelen ziyaretçiler için unutulmaz bir deneyim sunar.

