Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Adanaspor'da, Teknik Direktör Önder Karaveli dönemi sona erdi. Kulüp tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Önder Karaveli ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Ayrılığın ardından turuncu-beyazlı ekip, takımı tecrübeli teknik direktör Eyüp Arın’a emanet etti.



Adanaspor’da 1996 yılında, gençlik gelişim teknik sorumlusu olarak göreve başlayan Eyüp Arın, 27 yıllık Adanaspor macerasında 23. kez takımın başına getirildi.