Adanaspor tek golle kazandı

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Cihan Aydın, Oğuz Kağan Çalışır, Ogün Kamacı

Adanaspor: Burak Çapkınoğlu, Donkor, Evren Korkmaz, Roche, Fıratcan Üzüm, İbrahim Aksu (Dk 46 Bruns), Benasser (Dk. 90+3 Efe Tatlı), Celil Yüksel, İsmail Erdoğan, Tetteh (Dk. 8 Eren Karadağ, Dk. 90+6 Ahmethan Köse), Ciss

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Yunus Emre Çift, Bateau (Dk. 68 Berk Taşkın), Osman Çelik, Soner Gönül, Savicevic (Dk. 81 Cihan Kahraman), Hasan Kılıç (Dk. 81 Tallo), Ali Ülgen, Yasin Öztekin (Dk. 46 Kayamba), Fofana, Tomane

Gol: Dk. 46 Bruns (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 77 Soner Gönül, Dk. 85 Osman Çelik, Dk. 88 Cihan Kahraman (Yılport Samsunspor)