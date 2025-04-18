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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Adanaspor Adanaspor'da yaprak dökümü! - Futbol Haberleri

        Adanaspor'da yaprak dökümü!

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da teknik direktör Hakan Keleş ve bazı oyuncularla yollar ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 19:29 Güncelleme: 18.04.2025 - 19:29
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        Adanaspor'da yaprak dökümü!
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un yönetim kurulu, teknik direktör Hakan Keleş ile ekibi olmak üzere bazı oyuncularla, alacaklarına karşılık anlaşmanın sağlandığı ve yolların ayrıldığı bildirdi.

        Turuncu-beyazlı ekibin yönetim kurulu adına yapılan açıklamada, göreve geldikleri ilk günden itibaren birçok zorluğu bilerek kulübü devraldıkları belirtildi.

        Adanaspor camiasını yeniden ayağa kaldırmak için birçok adımlar atarak tüm Adana'yı aynı arma etrafında topladıkları ve Adanaspor'un ligdeki puan durumunu gözetmeksizin bu kulübün başına geçtikleri anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Yönetimimiz ile birlikte Adanaspor'u üst sıralara taşımak adına onlarca futbolcu ile görüşüp transferler yaptık. Gelinen bu noktada yapmış olduğumuz transferler bizleri ligde tutmayı başaramamıştır. Birçok taraftarımız gibi bizler de küme düştüğümüz için derin bir üzüntü içerisindeyiz. Sosyal medyada yer alan haberler bu zorlu süreçte ne yazık ki hem bizleri hem de futbolcularımızı derinden üzmüştür. Bazı gazetecilerin kulübümüz hakkında yapmış olduğu açıklamalar ise tüm Adana halkına ve kulübümüze zarar vermektedir. Mali sorunlar sadece Adanaspor'umuzun değil tüm Anadolu kulüplerinin derin bir yarasıdır. Maaş ödemelerini geciktirdiğimiz dönemler oldu. Yaşanan bu sorunları gidermek için gece gündüz çalışmaya devam etmekteyiz. Başta eski teknik direktörümüz Hakan Keleş ve ekibi olmak üzere bazı oyuncularımızla alacaklarına karşılık iki taraflı anlaşma sağlanmış ve yollarımız ayrılmıştır."

        Adanaspor yönetimi olarak, 2. Lig için transfer görüşmelerinin geçen hafta itibarıyla başlandığı kaydedilen açıklamada, "Mevcuttaki yabancı oyuncularımız ve sözleşmesi biten tüm oyuncularımızla birlikte masaya oturup anlaşmalar yapılmaktadır. Adanaspor yönetimi olarak, işlerimizin başında olduğumuzu ve 2. Lig'de şampiyon olacağımızı tüm Adanaspor camiasına bildiririz." ifadesi kullanıldı.

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