Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza bugün uyguladığımız Kovid-19 testlerinin sonucunda herhangi bir pozitif bulguya rastlanmamıştır" ifadelerine yer verildi.

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