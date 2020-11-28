Adanaspor'da vaka sayısı 40´a yükseldi

Adanaspor´dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün kulübümüzde yapılan Covid-19 PCR testinde 30 kişi daha pozitif çıkmıştır. Bu kişilerden 21´i futbolcu, 6´sı personel, 1´i teknik ekip olup, yöneticilerimizden Hamza Akgül ve İlhan Sevimli´nin de test sonuçları pozitif çıkmıştır. An itibariyle kulübümüzde 29´u futbolcu olmak üzere toplam 40 pozitif vaka bulunmaktadır. Daha önce pozitif çıkan 2 futbolcumuzun test sonucu negatife dönmüş olup 40 vaka ile ilgili Sağlık Bakanlığı'nın ve TFF'nin protokolleri kapsamında tedavileri yapılmaya başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

BOLUSPOR MAÇI ERTELENDİ

TFF 1. Lig'in 11. haftasındaki Adanaspor-Beypiliç Boluspor maçı, ev sahibi ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonu internet sitesinde, 30 Kasım Pazartesi günü saat 18.00'de oynanması planlanan Adanaspor-Beypiliç Boluspor karşılaşmasının ertelendiği bilgisi yer aldı.