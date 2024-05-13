Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        99
        Fenerbahçe
        FB
        93
        Trabzonspor
        TS
        61
        Rams Başakşehir
        İBFK
        58
        Beşiktaş
        BJK
        55
        Kasımpaşa
        KSM
        52
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        50
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        49
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        48
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        45
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        44
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        42
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        41
        Tümosan Konyaspor
        KON
        40
        MKE Ankaragücü
        MKE
        39
        Gaziantep FK
        GFK
        38
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        37
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        37
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        36
        İstanbulspor
        İST
        16
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Adanaspor Adanaspor'da başkan Bayram Akgül 18 yıl sonra görevi bıraktı - Futbol Haberleri

        Adanaspor'da başkan Bayram Akgül 18 yıl sonra görevi bıraktı

        Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor'da kulüp başkanı Bayram Akgül, 18 yıl sonunda başkanlık görevine son verme kararı aldığını belirterek, "Adanaspor'umuza bundan sonraki dönemde başarılar dilerken, bana ihtiyaç duyulacak her zaman ve her şartta, geçtiğimiz 18 senede olduğu gibi yanında olacağımın bilinmesini isterim" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 15:04 Güncelleme: 13.05.2024 - 15:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adanaspor'da 18 yıllık devir sona erdi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1'inci Lig'de sahasında Bandırmaspor'u 1-0 mağlup ederek ligde kalmayı başaran Adanaspor'da kulüp başkanı Bayram Akgül, turuncu-beyazlı taraftarlara veda etti. Akgül, yaptığı yazılı açıklamada, "Kapanma noktasındayken büyük bir gururla devraldığım Adanaspor'umuza 18 sene boyunca maddi ve manevi anlamda sınır tanımaksızın hizmet ettim. Bu 18 yılda birbirinden değerli bir çok şey yaşadık. Sayısız deplasman, sayısız hüzün, sayısız mutluluk... Geride kalan 18 yılda içinde bulunduğumuz her ortamda ve olayda Adanaspor büyüklüğüne yakışır şekilde hareket etmeye çalıştım. Bu şerefli görevde bulunduğum her gün ileride keşke dememek adına elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettim. 'En iyiyi' sadece sportif bir başarı olarak hiç bir zaman görmedim, Adanaspor ismini ve değerini spor üstü bir yerde tutmak için çabaladım. Her şeyin bir sonu var. 18 yıl sonunda ben de Adanaspor Başkanlığı görevime son verme kararı aldım" ifadelerini kullandı.

        Görevi boyunca kendilerine desteklerini esirgemeyenlere de teşekkür eden Başkan Akgül, "Adanaspor'umuza bundan sonraki dönemde başarılar dilerken bana ihtiyaç duyulacak her zaman ve her şartta, geçtiğimiz 18 senede olduğu gibi yanında olacağımın bilinmesini isterim" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Karı koca çifti vurmuş kadın ölmüştü! İşte saldırının nedeni!
        Karı koca çifti vurmuş kadın ölmüştü! İşte saldırının nedeni!
        “Silo İşçisi” literatüre giriyor
        “Silo İşçisi” literatüre giriyor
        Dünyaca ünlü müzenin müdürüne İstanbul'da kelepçe!
        Dünyaca ünlü müzenin müdürüne İstanbul'da kelepçe!
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Ancelotti'nin planlarını değiştirdi!
        Ancelotti'nin planlarını değiştirdi!
        Yaren leylek ile eşi Nazlı'dan kötü haber!
        Yaren leylek ile eşi Nazlı'dan kötü haber!
        Tam yerinde tam zamanında, tarihin doğru tarafında durabilenler: İçerdeki ‘öteki’ler
        Tam yerinde tam zamanında, tarihin doğru tarafında durabilenler: İçerdeki ‘öteki’ler
        Yerine ikizini mi oynattı?
        Yerine ikizini mi oynattı?
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        Uzmanlar, HABERTÜRK'e anlattı... Korhan Berzeg'in ölümündeki sır perdeleri!
        Uzmanlar, HABERTÜRK'e anlattı... Korhan Berzeg'in ölümündeki sır perdeleri!
        Z kuşağı neden botoks yaptırıyor?
        Z kuşağı neden botoks yaptırıyor?
        "Evlilikten çok daha güzel şey yaşıyoruz"
        "Evlilikten çok daha güzel şey yaşıyoruz"
        Zirek Kardeşler ve Alabaylar'a operasyon: Gözaltına alınanlar arasında polisler de var
        Zirek Kardeşler ve Alabaylar'a operasyon: Gözaltına alınanlar arasında polisler de var
        "Matematik bitti sıra fiziğin bile ötesinde"
        "Matematik bitti sıra fiziğin bile ötesinde"
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Twitter'ın kurucusundan Bitcoin tahmini
        Twitter'ın kurucusundan Bitcoin tahmini
        Vasiyetini açıkladı
        Vasiyetini açıkladı
        İlk üç ayda cari açık yüzde 56 düştü
        İlk üç ayda cari açık yüzde 56 düştü
        Mehmet Uçum'dan yeni anayasa mesajı: Anayasa yapma yetkisi TBMM ama tartışma yeri Meclis ile sınırlı değil
        Mehmet Uçum'dan yeni anayasa mesajı: Anayasa yapma yetkisi TBMM ama tartışma yeri Meclis ile sınırlı değil
        Habertürk Anasayfa