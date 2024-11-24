Adanaspor: 1 - Sakaryaspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Adanaspor ile Sakaryaspor, 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Adanaspor puanını 8'e yükseltti. 61. dakikada Muhammet Himmet Ertürk'ün 2. sarıdan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan ve 90+5'te Mustafa Pektemek'in golüyle beraberliğe razı olan Sakaryaspor ise haftayı 14 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Adanaspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.
Ev sahibini öne geçiren golü 68. dakikada penaltıdan Feyzi Yıldırım atarken, Sakaryaspor'a 1 puanı getiren golü ise 90+5. dakikada Mustafa Pektemek kaydetti.
Konuk ekipte top koşturan Muhammet Himmet Ertürk, 61. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Adanaspor puanını 8'e, Sakaryaspor ise 14'e yükseltti.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Adanaspor, Kocaelispor'a konuk olacak. Sakaryaspor, evinde Boluspor'u ağırlayacak.