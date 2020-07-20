Adana yöresine ait yemek çeşitlerinden biridir. Yapılışı çok pratik olmasıyla misafirlerimize de hazırladığımız yemeklerimizdendir. Patlıcanlı, etli tavamızı yapmaya başlayalım.

Adana Tava Malzemeler;

Adana Tava Yapılışı;

Adana Tava yemeğinin Püf Noktası;