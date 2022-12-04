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Adana merkezli 33 ilde 20 milyonluk devre mülk dolandırıcılığı: 55 gözaltı

Adana merkezli 33 ilde, 125 kişiyi devre mülklerini yüksek fiyata satma bahanesiyle yaklaşık 20 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen 55 şüpheli gözaltına alındı

Giriş: 04.12.2022 - 11:22 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Adana merkezli 20 milyonluk dolandırıcılık: 55 gözaltı
Adana merkezli 20 milyonluk dolandırıcılık: 55 gözaltı
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AA

Adana merkezli 33 ilde, devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 55 zanlı, eş zamanlı operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, devre mülk sahibi yaşlı kişilerin dolandırılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Kimliği ve adresleri tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik Adana merkezli 33 ilde şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

KURDUKLARI PARAVAN ŞİRKETLERE DAVET ETMİŞLER

Operasyonlarda 55 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların, kurdukları paravan şirketlere davet ettikleri kişileri devre mülklerini yüksek fiyata satma bahanesiyle kandırıp tapu, harç ve sigorta gibi masraflar adı altında para aldıkları belirlendi.

Şüphelilerin bu yöntemle 125 kişiyi yaklaşık 20 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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