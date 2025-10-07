Habertürk
        Adana haberleri: Yeni sevgili, eski sevgiliyi öldürdü | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Yeni sevgili, eski sevgiliyi öldürdü!

        Adana'da, cadde ortasında çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden kişinin, eski sevgilisinin yeni sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Tutuklanan şüphelinin ifadesinde, "Ona zarar vermek istemedim, kendimi korumak için kolundan yaraladım" dediği öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 10:55 Güncelleme: 07.10.2025 - 10:55
        Adana'da olay, 5 Ekim günü saat 21.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Anadolu Lisesi Caddesi'nde meydana geldi.

        Çukurova Belediyesi'nde park bahçelerde çalışan Erdal Elik (40), Adana Büyükşehir Belediyesi'nde idari işlerde çalışan S.T. (45) ile bir süre önce ilişkisini bitirdi.

        ESKİ SEVGİLİ YENİ SEVGİLİYLE KARŞILAŞTI

        İHA'daki habere göre ayrılığı kabullenemeyen Erdal Elik, S.T.'yi rahatız etmeye başladı. Bu sırada S.T., Adana Büyükşehir Belediyesi'nde mezarlıklarda görevli S.E. (48) ile aşk yaşamaya başladı. S.T., sevgilisi S.E. ile gezdiği sırada eski sevgilisi olan Erdal Elik ile karşılaştı.

        KOLUNDAN BIÇAKLANDI KURTARILAMADI

        S.E. ve Erdal Elik arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. S.E., Erdal Elik'i kolundan bıçakladı. Çok fazla kan kaybeden Elik, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Elik kurtarılamadı.

        ZANLI GÖZALTINA ALINDI

        Cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınarak defnedildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri yaşanan olaydan kısa süre sonra şüpheli S.E.'yi yakaladı.

        "ZARAR VERMEK İSTEMİYORDUM"

        Emniyetteki sorgusunda S.E., "Sevgilim S.T. ile yolda yürürken Erdal önümüzü kesti ve küfretti. Bize saldırdı, ben de kendimi korumak amacıyla kolundan yaraladım. Ona zarar vermek istemiyordum" iddiasında bulundu.

        "AYRILDIK PEŞİMİ BIRAKMADI"

        Görgü tanığı olarak ifadesi alınan S.T.'nin, Erdal Elik ile eskiden sevgili olduklarını belirtip, "Ayrıldım, peşimi bırakmadı. Beni rahatsız ettiği için daha önce polise başvurdum. Akşam da para çekmek için dışarı çıktım. Sevgilim S.E. beni korumak için yanımda geldi. Erdal yolda önümüzü kesti, tartışma çıktı" dediği öğrenildi.

        S.E. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

