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        Haberler Gündem 3. Sayfa ADANA'DA DEHŞET! Taşla sopayla birbirlerine girdiler! 'Aracıma çarptın' cinayeti | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Taşla sopayla birbirlerine girdiler! 'Aracıma çarptın' cinayeti!

        Adana'da, akaryakıt istasyonunda otomobilin, hafif ticari araca çarptığı hasarlı kaza sonrası çıkan taşlı sopalı kavgada 43 yaşındaki Sezgin Sürer yaşamını yitirdi, yeğeni ve kardeşi ise yaralandı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 07:41 Güncelleme: 18.04.2025 - 11:44
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        Taşla sopayla birbirlerine girdiler! 'Aracıma çarptın' cinayeti!
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        Adana'da olay, 3 Mart'ta saat 16.00 sıralarında Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

        Otomobilini yıkamak için istasyona giren Hidayet Sürer (20), Ömer Piral'ın (44) park halindeki hafif ticari aracına çarptı.

        İKİ TARAF DA AKRABALARINI ÇAĞIRDI

        DHA'daki habere göre bu duruma sinirlenen Piral, Sürer'i tekme ve yumrukla darp etti. Panikleyen Sürer, telefonla aradığı babası Serkant (51) ile amcası Sezgin Sürer'i; Piral de yeğenleri Mehmet Engin (29) ve Emre H.'yi (27) olay yerine çağırdı.

        TAŞLI SOPALI KAVGA ÇIKTI

        Taraflar istasyonda karşı karşıya gelince taşlı ve sopalı kavga çıktı. Piral ile yeğenleri, Sürer ailesini sopalarla darp edip, kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

        43 yaşındaki Sezgin Sürer, hayatını kaybetti.
        43 yaşındaki Sezgin Sürer, hayatını kaybetti.

        Çevredekilerin ihbarıyla akaryakıt istasyonuna çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Hidayet, Serkant ve Sezgin Sürer ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

        YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

        Mehmet Engin, tutuklandı.
        Mehmet Engin, tutuklandı.

        Yaralılardan Sezgin Sürer, 28 Mart’ta hayatını kaybetti. Hidayet ile babası Serkant Sürer ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Sezgin Sürer, Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÜÇ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Tutuklanan Ömer Piral.
        Tutuklanan Ömer Piral.

        Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler Ömer Piral ile yeğenleri Mehmet Engin ve Emre H.'yi adreslerine yapılan baskınlarla gözaltına aldı.

        BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

        Adli kontrolle serbest bırakılan Emre H.
        Adli kontrolle serbest bırakılan Emre H.

        Emniyete götürülen şüpheliler, sopayla vuranın kendileri olmadığını öne sürüp, birbirlerini suçladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer Piral ile Mehmet Engin çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, Emre H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        #adana
        #Son dakika haberler
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