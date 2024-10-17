Adana 3. Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı'nda, 50 bin dolar değerindeki, 210 gram ağırlığında olan Osmanlı Sıkma Kehribar tespih görücüye çıktı.

"50 BİN DOLARA AZ DİYEN' DE VAR"

İHA'da yer alan habere göre Demir, "Fiyatı 50 bin dolardır. Tespihi bilmeyenler, kültürünü bilmeyenler Osmanlı sıkma kehribara vakıf olmayanlara 50 bin dolar gülünç geliyor. Ama işi bilenler bunun koleksiyonerliğini yapanlar tespihi görünce 50 bin doların az olduğunu belirtiyor" diye konuştu.