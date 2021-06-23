TFF 1. Lig’i lider tamamlayarak Süper Lig’e yükselen Adana Demirspor’da transfer çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 1 aydır adı mavi-lacivertli kulüple anılan Mario Balotelli transferi gerçekleşemedi.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Evet arkadaşlar Balotelli ile ilgili arzumuz, isteğimiz menajerin talepleri nedeniyle gerçekleşmedi. Başka alternatiflere bakıyoruz, bu nedenle bu konuyu kapatalım” ifadelerini kullandı.