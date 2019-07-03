Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Adana Demirspor'un teknik direktörü Ümit Özat, önceki akşam Cihangir'deki bir mekanda arkadaşları ile birlikte görüntülendi.

Özat, transferlerin başlaması ile başını kaşıyacak vakit bulamadı. Cep telefonu devamlı çalan Özat, transfer trafiği yaşadı. Ümit Özat, tatil yapmaya vakti olmadığını ve bu senenin çok çetin geçeceğini dile getirdi.