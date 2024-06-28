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        Adana Demirspor'un kamp programı belli oldu

        Adana Demirspor'un 2024-2025 sezonu kamp programı belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 18:12 Güncelleme: 28.06.2024 - 18:14
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        A. Demirspor'un kamp programı belli oldu
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        Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un 2024-2025 sezonu kamp programı belli oldu.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da 29 Haziran'dan 22 Temmuz'a kadar birinci etap kampı gerçekleştirecek.

        Adana Demirspor, ikinci etap kamp çalışmaları için 23 Temmuz'da İtalya'ya gidecek. Mavi-lacivertli ekip, burada Napoli ve Bari ile iki hazırlık maçı oynayacak.

        Adana Demirspor, kamp çalışmalarını 1 Ağustos'ta tamamlayıp kente dönecek.

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