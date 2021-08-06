Yeni Adana Stadı'nda düzenlenen ve stat kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyircinin tribünden takip ettiği kupa töreninde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile kulüp başkanı Murat Sancak, teknik direktör Samet Aybaba ve geçen sezon şampiyon olan kadrodaki futbolcular sahaya davet edildi.
Burada Çelik ve Özdemir, Sancak, Aybaba ve takım kaptanı Gökhan İnler'e 2020-2021 sezonu şampiyonluk kupasını verdi.
Törende daha sonra bu yıl yapılan yeni transferler taraftarlara tanıtıldı.
Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, törende yaptığı konuşmada, iki şampiyon ekibin bu akşam hazırlık maçının olduğunu söyledi.
Sancak, hazırlık maçından dolayı Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye, yönetim kuruluna, teknik direktör Sergen Yalçın'a ve futbolculara teşekkür etti.
Konuşmasında üç yılın muhakemesini yapmak istediğini dile getiren Sancak, şunları kaydetti:
"İlk kongrede 'Ben buraya 1. Lig'in başkanı olmaya gelmedim, Süper Lig'in başkanı olmaya geldim.' dedim. Ama maalesef Allah nasip etmedi. Birinci sezon Hatayspor'a 90+6'da yediğimiz golle yarı finalde elendik. Sonraki sezon Fatih Karagümrük'e altıncı penaltılarda elendik. Allah nasip etmedi o zaman bize. Geçen sezon direkt çıkma umudu ve hevesiyle yola çıktık. Tabii yine yol kazalarına uğradık. Bir an 'Acaba yine play-off mu?' diye düşündük. Tabii Allah o play-off'ları bir daha yaşatmasın, yaşatmayacak da inşallah. Belki Süper Lig'de ilk dördün play-off'u oynanır da orada yaşayalım, ona bir şey demem."
Teknik direktör Samet Aybaba'nın göreve gelmesinin ardından takımın kenetlendiğini ifade eden Sancak, şöyle konuştu:
"Allah bize hem de Süper Lig'e birinci sırada çıkmayı nasip etti. Tabii Süper Lig'e çıkmayı çok istiyorduk, çok heves ediyorduk ama emin olun transferlere başladıktan sonra Birinci Lig Kulüpler Birliği Vakfının mesajlaşma grubundan kulüp başkanlarına 'Başkanlarım, orada kalın. Sakın Süper Lig'e çıkmaya kalkmayın, çünkü Süper Lig öyle göründüğü gibi değil arkadaşlar' mesajını verdim. Süper Lig bambaşka bir yer arkadaşlar, yani umulmadık zorluklar çektik, umulmadık görüşmeler yaptık ama iyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyoruz."
Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Sancak, "Daha bir iki eksiğimiz var. İnşallah önümüzdeki hafta onları da bitirip dört dörtlük hazır hale gelmek istiyoruz. Sizlerden tek bir ricam var, arkadaşlar bu takıma sahip çıkın. Gelen misafirleri iyi ağırlayalım, iyi uğurlayalım, bütün Türkiye'ye örnek olalım." ifadelerini kullandı.
Kupa törenine Adana Valisi Süleyman Elban ile davetliler de katıldı.
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