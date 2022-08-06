Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Berk Yıldız ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır” denildi.

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