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Adana Demirspor, Assombalonga ile yollarını ayırdı!

Adana Demirspor, Britt Assombalonga'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı

Giriş: 29.01.2023 - 11:29 | Güncelleme: ABONE OL
Adana Demirspor, Assombalonga ile yollarını ayırdı!
AA

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, forvet oyuncusu Britt Assombalonga'nın sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Britt Assombalonga'nın kulübümüzle olan sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Demokratik Kongolu forvet oyuncusu Assombalonga, 2021-2022 sezonu öncesi İngiliz ekiplerinden Middlesbrough'tan transfer edilmişti.

Geçen sezon Adana Demirspor formasıyla 40 resmi maçta 12 gol atan 30 yaşındaki oyuncu, bu sezon ise 14 resmi karşılaşmada 6 kez fileleri havalandırdı.

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