Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor, Fatih Karagümrük'ü 5-0 mağlup etti.

Konuk ekipte 31'de Karamoh kırmızı kart görürken ev sahibinin golleri 35 ve 67'de Assombalonga, 58 ve 90'da Yunus Akgün, 83'te ise Balotelli'den geldi.

Adana Demirspor puanını 37 yaparken Karagümrük 30 puanda kaldı.