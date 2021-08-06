STAT: Yeni Adana Stadyumu
HAKEMLER: Oğuzhan Aksu, Ömer Tevfik Özkoç, Furkan Ürün
ADANA DEMİRSPOR: Ferhat Kaplan - Kaan(Dk.79 Samet), Rassoul, Tayyip (Dk.71 Semih), Svensson (Dk.75 Tarık), Gökhan (Dk.62 Stambouli), Sinan (Dk.62 Castro), Belhanda(Dk.79 İzzet), Pa Dibba (Dk.64 Ezeh), Akintola(Dk.79 Sedat), Balotelli Dk.62 (Assombalonga)
BEŞİKTAŞ: Ersin (Dk.46 Utku)- Rosier, Mehmet Topal (Dk.78 Serdar), N´Sakala, Vida, Josef (Dk.78 Kayra), Atiba (Dk.63 Salih), Necip (Dk.63 Oğuzhan), N´Koudou, Gökhan (Dk.83 Ljaji´c), Güven
GOLLER: Dk.65 Assombalonga (Adana Demirspor),Dk.60 N´Koudou (Beşiktaş)
SARI KARTLAR: Balotelli, Ferhat, Pa Dibba (Adana Demirspor), Güven, (Beşiktaş)
TFF 1´inci Lig´in 2020-2021 sezonu şampiyonu Adana Demirspor, hazırlık maçında sahasında Süper Lig´in şampiyonu Beşiktaş´ı ağırladı. Karşılaşma 1-1´lik eşitle sona erdi.
4´üncü dakikada Beşiktaş´ta topla buluşan Güven, kaleci Ferhat ile ceza sahası içerisinde karşı karşıya kaldı. Güven, kaleci Ferhat´ı çalımlamak istedi. Ferhat son anda topa müdahale ederek golü önledi.
11´inci dakikada Beşiktaş´ta köşe vuruşu için gelen Gökhan´ın atışında ceza sahası dışında topla buluşan Mehmet, ceza sahası dışından sert bir sut çekti. Top soldan auta çıktı.
17´nci dakikada Adana Demirspor´da ceza sahası dışında karambolde topla buluşan Sinan pasını, Pa Dibba´ya yolladı. Pa Dibba´nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
22´nci dakikada Beşiktaş´ın atağında ceza yayının önünde arkası dönük halde topla buluşan Güven, dönerek sert bir vuruş yaptı. Güven´in şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
25´inci dakikada Adana Demirspor´da ceza sahası dışında topla buluşan Balotelli, rakibini çalımlayarak ters köşeye yatırıp önünü açtı. Ardından topu sol ayağına çeken Balotelli´nin sert vuruşunda, kaleci Ersin topu son anda uzaklaştırdı.
43´üncü dakikada Adana Demirspor´da ceza sahası dışında topla buluşan Sinan, kaleyi görür görmez sert bir sut çekti. Sinan´ın şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
52´nci dakikada Adana Demirspor´da ceza sahası içerisinde karambolde topla buluşan Pa Dibba, kaleciyle baş başa kaldığı pozisyonda kaleci Ersin´i geçemedi.
58´inci dakikada Beşiktaş´ta Atiba´nın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Josep, ceza sahasında girdiği anda Rassoul´un müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.
60´ıncı dakikada Beşiktaş´ta penaltı noktasında topun başına geçen N´Koudou, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1
65´inci dakikada Adana Demirspor´un sağ kanatta gelişen atağında Akintola topa sert vurdu. Kaleciden dönen topa Castro dokundu. Utku bir kez daha topa dokundu ancak Assombalonga yakın mesafeden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu:1-1
68´inci dakikada Beşiktaş´ta topla buluşan N´Koudou, sol kanattan son çizgiye inerek dar açıdan sert bir vuruş yaptı. Kaleci Ferhat topu dokundu, meşin yuvarlak direkten döndü. Savunma topu kornere çıkarttı.
Karşılaşma beraberlikle sona erdi.
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