Adana Demirspor: 0 - Hatayspor: 5 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Hatayspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti. Bilal Boutobba (2), Jonathan Okoronkwo (2) ve Joelson Fernandes'in golleriyle farklı kazanan Hatayspor, haftayı 23 puanla 17. sırada tamamladı. Hatayspor'la birlikte küme düşmeyi garantileyen Adana Demirspor ise -23 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Adana Demirspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 5-0'lık skorla Hatayspor oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 10 ve 61. dakikalarda Bilal Boutobba, 26 ile 38. dakikalarda Jonathan Okoronkwo ve 56'da penaltıdan Joelson Fernandes attı.
Geçtiğimiz haftalarda Adana Demirspor ile Hatayspor'un küme düşmesi kesinleşmişti. Bu sonucun ardından Hatayspor puanını 23'e yükseltirken, Adana Demirspor ise -23 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Adana Demirspor, Başakşehir'e konuk olacak. Hatayspor ise evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
11'nci dakikada Aliou çalımlarla ceza sahasına girdikten sonra çektiği şut direkten oyun alanına döndü. Dönen topta Maestro'nun ceza sahası dışından çektiği şut kaleci Dadük'te kaldı.
Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. 26'ncı dakikada sağ kanatta topla buluşan Boutobba çalım attıktan sonra topu ceza sahasına gönderdi. Ceza sahasında topla buluşan Okoronkwo'nun çektiği şutla Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. 2-0
Hatayspor penaltı kazandı. 37'nci dakikada Osman Kaynak'ın Okoronkwo'ya yaptığı müdahale sonrası maçın hakemi VAR incelemesinin ardından hakem Ömer Faruk Turtay beyaz noktayı gösterdi.
Hatayspor 3-0 öne geçti. 38'nci dakikada Okoronkwo'nun penaltı vuruşunu kaleci Deniz Erdönmezer kurtardı. Dönen topu önünde bulan Okoronkwo yaptığı vuruşla Hatayspor'u 3-0 öne geçirdi.
Hatayspor farkı 4'e çıkardı. 56'ncı dakikada Boutobba'nın vuruşunda top Burhan Ersoy'un eline çarptı, hakem beyaz noktayı gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Fernandes yaptığı düzgün vuruşla Hatayspor'u 4-0 öne geçirdi.
Hatayspor skoru 5-0'a getirdi. 61'nci dakikada Okoronkwo'nun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Boutobba, düzgün vuruşla farkı 5'e çıkardı. 5-0.
Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Hatayspor, Adana Demirspor'u deplasmanda 5-0 mağlup etti.
STAT: Yeni Adana
HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay, Kemal Elmas, Emre Doğu
ADANA DEMİRSPOR: Deniz Dönmezer, Arda Okan Kurtulan, Abdulsamet Burak (Dk.74 Ali Arda Yıldız) , Burhan Ersoy, Osman Kaynak (Dk.46 Fougeu) , Tayfun Aydoğan, Bünyamin Balat, Maestro, Alioui, Ozan Demirbağ (Dk.46 Aksel Aktaş), Barasi
HATAYSPOR: Emir Dadük, Cemali Sertel, Kilama (Dk.58 Yiğit Ali Buz) , Recep Burak Yılmaz, Kerim Alıcı, Kamil Ahmet Çörekçi ( Dk.58 Abdulkadir Parmak) Görkem Sağlam (Dk.74 Baran Sarka) , Massanga, Fernandes, Boutobba (Dk.64 Bamgboye) , Okoronkwo (Dk. 64 Deniz Aksoy)
GOLLER: Dk. 10, Dk. 61 Bouttaba, Dk.26, Dk. 38 Okoronkwo, Dk. 56 Fernandes, (Hatayspor)
SARI KART: Aksel Aktaş, Tayfun Aydoğan (Adana Demirspor) Cemali Sertel, Bamgboye, Recep Burak Yılmaz (Hatayspor)