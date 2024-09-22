Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        18
        Fenerbahçe
        FB
        13
        Beşiktaş
        BJK
        13
        Samsunspor
        SAMS
        12
        Rams Başakşehir
        İBFK
        10
        ikas Eyüpspor
        EYP
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        8
        Net Global Sivasspor
        SVS
        8
        Antalyaspor
        ANT
        8
        Göztepe
        GÖZ
        6
        Kasımpaşa
        KSM
        6
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        6
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        6
        Trabzonspor
        TS
        4
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        4
        Bellona Kayserispor
        KYS
        3
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        2
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Adana Demirspor Adana Demirspor: 0 - Alanyaspor: 2 | MAÇ SONUCU - Yukatel Adana Demirspor Haberleri

        Adana Demirspor: 0 - Alanyaspor: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Alanyaspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti. Ui-jo Hwang'ın golleriyle galip gelen Alanyaspor, puanını 6'ya yükseltti. Adana Demirspor ise haftayı 1 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2024 - 22:02 Güncelleme: 22.09.2024 - 23:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanyaspor, Adana'da rahat kazandı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Alanyaspor oldu.

        Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 4 ve 17. dakikalarda Ui-jo Hwang attı.

        Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 6'ya yükseltirken, Adana Demirspor ise 1 puanda kaldı.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Akdeniz temsilcisi, evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Adana Demirspor, Bodrum FK'ya konuk olacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        4'üncü dakikada Alanyaspor'da sağ kanatta Augusto'nun ceza sahasına yerden ortasında topla buluşan Hwang'ın vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

        7'nci dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Janvier'in şutunda kaleci Vedat Karakuş'tan top oyun alanına geri döndü.

        17'nci dakikada Alanyasporlu Janvier'in orta saha yakınlarından attığı pasla topu önünde bulan Hwang'ın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Vedat Karakuş'un müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 0-2.

        28'inci dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde yükselen Manev'in kafa vuruşunda top önce direğe çarptı, ardından kaleci Ertuğrul Taşkıran topa hakim oldu.

        30'uncu dakikada Adana Demirspor'da Yusuf Sar'nın ceza sahası dışından attığı şut az farkla dışarı çıktı.

        49'uncu dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu yumrukla uzaklaştırdı. Dönen topa Manev'in şutunda savunmadan seken topa kaleci Ertuğrul Taşkıran hakim oldu.

        55'inci dakikada Alioui'nin sol kanattan ceza sahasına ortasında savunmadan seken top kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.

        64'üncü dakikada Arda Kurtulan'ın gönderdiği hava topunda savunmada Lima kafayla topu uzaklaştırdı.

        71'inci dakikada Semih Güler'in ceza sahası dışından sert şutunda top üst direğe temas ederek dışarı çıktı.

        81'inci dakikada Yusuf Barasi'nin ceza sahası yayından şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran yatarak iki hamlede topu kontrol etti.

        Karşılaşmayı konuk ekip Alanyaspor 2-0 kazandı.

        STAT: Yeni Adana

        HAKEMLER: Emre Kargın, Mehmet Salih Mazlum, Emrah Ünal

        ADANA DEMİRSPOR: Vedat Karakuş - Semih Güler, Gravillon, Manev (Dk. 86 Aksel Aktaş), Abdulsamet Burak (Dk. 46 Arda Kurtulan), Maestro, Bünyamin Balat, Yusuf Sarı, Ali Yavuz Kol (Dk. 69 Salih Kavrazlı), Alioui (Dk. 69 Nourani), Yusuf Barasi

        ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran - Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Makouta, Janvier (Dk. 90 Serdar Dursun), Augusto (Dk. 73 Efecan Karaca), Hwang (Dk. 73 Yusuf Özdemir), Cordova (Dk. 61 Christian)

        GOLLER: Dk. 4 ve Dk. 17 Hwang (Alanyaspor)

        SARI KARTLAR: Augusto, Hwang, Christian (Alanyaspor), Manev (Adana Demirspor)

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki çocuğunu kurtarırken yaşamını yitirdi
        İki çocuğunu kurtarırken yaşamını yitirdi
        Musk, Brezilya'da geri adım attı
        Musk, Brezilya'da geri adım attı
        "Bu tıkanma aşılmalı"
        "Bu tıkanma aşılmalı"
        Hizbullah'tan İsrail'e tehdit
        Hizbullah'tan İsrail'e tehdit
        Beşiktaş son nefeste kazandı!
        Beşiktaş son nefeste kazandı!
        Meteoroloji uyarmıştı! Heyelan, hortum, sel, yıldırım...
        Meteoroloji uyarmıştı! Heyelan, hortum, sel, yıldırım...
        Giovanni van Bronckhorst tarihe geçti!
        Giovanni van Bronckhorst tarihe geçti!
        Şampiyonluğun favorisi değişti!
        Şampiyonluğun favorisi değişti!
        Hayfa saldırısı 1 milyon kişiyi etkiledi
        Hayfa saldırısı 1 milyon kişiyi etkiledi
        Babasını parçalara ayırıp kayıp ihbarında bulundu!
        Babasını parçalara ayırıp kayıp ihbarında bulundu!
        Metin Arolat'a ilk veda
        Metin Arolat'a ilk veda
        "Ölümü yakıştıramadım"
        "Ölümü yakıştıramadım"
        İşte G.Saray'ın başarısının sırrı!
        İşte G.Saray'ın başarısının sırrı!
        Elmalı turta nasıl ikonik bir Amerikan tatlısı haline geldi?
        Elmalı turta nasıl ikonik bir Amerikan tatlısı haline geldi?
        Operatör zamları Meclis gündeminde
        Operatör zamları Meclis gündeminde
        Hangi çay daha sağlıklı? Siyah mı, yeşil mi?
        Hangi çay daha sağlıklı? Siyah mı, yeşil mi?
        Destici'den GSM operatörlerinin fahiş zamlarına tepki: Kabul edilebilir değil
        Destici'den GSM operatörlerinin fahiş zamlarına tepki: Kabul edilebilir değil
        Okullar açıldı, hastalık sezonu başladı
        Okullar açıldı, hastalık sezonu başladı
        Alacakaranlık serisi hakkında 10 ilginç detay!
        Alacakaranlık serisi hakkında 10 ilginç detay!
        Yılın son 3 ayında merakla beklenen 10 film
        Yılın son 3 ayında merakla beklenen 10 film
        Habertürk Anasayfa