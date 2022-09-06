Annesini pompalı tüfekle yaraladı

Adana'dan sabah saatlerinde Diyarbakır´a gelen Y.T. (17), gittiği evde kapıyı açan annesi Hediye T´yi (36) pompalı tüfekle vurdu. Hediye T. hastanede tedaviye alınırken, kaçan Y.T. ise polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde meydana geldi. Adana´dan sabah saatlerinde Diyarbakır´a gelen Y.T., annesi Hediye T.´nin oturduğu eve giderek kapı ziline bastı. Y.T., kapıyı açan annesine, yanındaki pompalı tüfekle ateş edip kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Hediye T., bağırarak yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hediye T., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Y.T'yi olayda kullandığı pompalı tüfekle yakalayarak gözaltına alındı. Hastanede tedavisi süren Hediye T.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.