İHA

23 Ağustos’tan 30 Ağustos’a kadar 7 gündür sahada olan orman ekipleri söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından bölgede nöbetlerini sürdürüyor.

İHA'nın haberine göre, bölgedeki en ufak dumana müdahale eden ekipler sahada zarar gören ağaçlar için de çalışmalara başladı. Farklı il ve ilçelerden gelen orman yangın söndürme ekipleri geri dönüş yaptı. Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ise bölgede nöbeti sürdürüyor.

Evleri yanan vatandaşların bulunduğu bölgeye AFAD ve Türk Kızılay'ı çadırlar kurarak destek verirken kaymakamlık ve belediye ekipleri, giyim yiyecek ve nakdi yardımlarını sürdürüyor. Eşyaları küle dönen vatandaşlar hiç kullanmadıkları eşyalarından çok küle dönen orman ve hayvanlar için gözyaşı döküyor.

Yaklaşık 8 köyün boşaltılmasına 200 hektar alanda milyonlarca kızılçam ağacının ve ormanda yaşayan canlıların yok olmasına neden olan yangının faillerinin aranması da sürüyor.

Türk Kızılay'ı Kozan Şube Başkanı Oğuz Cengiz, Kızılay olarak sahada ilk günden beri tüm kurumlar ile yer alıklarını ifade ederek, yaşanan felaketin ardından dünyanın her yerinde olduğu gibi Kozan’da da yaraları sarmaya devam ettirdiklerini kaydetti.